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MEÜ Onkoloji Hastanesinde geçen yıl 59 kişiye kök hücre tedavisi yapıldı

Mersin Üniversitesi (MEÜ) Onkoloji Hastanesinde geçen yıl 83 bin 143 kişiye hizmet verildi, 59 kişiye kök hücre tedavisi uygulandı. MEÜ Rektörü Prof....

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Mersin Üniversitesi (MEÜ) Onkoloji Hastanesinde geçen yıl 83 bin 143 kişiye hizmet verildi, 59 kişiye kök hücre tedavisi uygulandı.

MEÜ Rektörü Prof. Dr. Erol Yaşar, gazetecilere, hastanenin 2020'de açılışının yapıldığını, radyoloji, hematoloji, tıbbi onkoloji, çocuk hematoloji ve onkoloji ile kemik iliği nakil merkezi olarak 6 ünitede 92 personelle hizmet sunduklarını anlattı.

Yaşar, "Hastanemizde 2023'te 83 bin 143 kişiye hizmet verirken, 59 kişiye de kök hücre tedavisi uygulandı." dedi.

Sağlık hizmetlerinin yanı sıra refakatçileri de unutmadıklarını belirten Yaşar, hastanenin yanında 40 kişi kapasiteli misafirhanede hasta yakınlarının ücretsiz kaldığını söyledi.

Hastanede tedavisi devam eden hastalardan Ayşe Değirmenci de Akut Miyeloid Lösemi hastası olduğunu ve kızı Elif Değirmenci'den yapılan kemik iliği nakliyle şu an kendisini daha iyi hissettiğini kaydetti.​​​​​​

24 Şub 2024 - 15:31 AA Mersin- Sağlık

Mahreç  Anadolu Ajansı

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MEÜ Onkoloji Hastanesinde geçen yıl 59 kişiye kök hücre tedavisi yapıldı mask
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