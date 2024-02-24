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Sağlık Bakanı Koca'dan yan dal uzmanı hekimlerle ilgili paylaşım

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Ankara ve İstanbul hariç tüm illerde yan dal uzmanı hekimler için 4924 sayılı Kanuna tabi, sözleşmeli pozisyonlar açılacağını bildirdi.

24 Şub 2024 - 10:30 AA Ankara- Güncel

Mahreç  Anadolu Ajansı

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