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Elektronik sigara tehlikesi: Gençlerde sigara içme oranını artırdı

Son yıllarda modern hale getirilen elektronik sigaralarla ilgili konuşan Çankırı İl Sağlık Müdürü Dr. Hüseyin Sarıkaya, elektronik sigaraların gençler arasında popülerlik kazanmasıyla birlikte zararları hakkında uyarıda bulundu.

22 Şub 2024 - 22:48 İHA Çankiri- Sağlık

Mahreç  İha

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