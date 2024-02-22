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Seyir halindeki yolcu minibüsü alevlere teslim oldu

Hatay’da seyir halindeki yolcu minibüsü alevlere teslim oldu, o anlar kameraya yansıdı.

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Yangın, Antakya-Yayladağı yolu Harbiye Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Otoyolda seyir halindeki 31 M 2513 plakalı Volkswagen marka minibüs, motor bölümünde başlayan yangınla alevlere teslim oldu. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri alevlere müdahale etti. Yangında araç kullanılmaz hale geldi. Araç sürücüsünün yangını erken fark etmesi ise muhtemel bir faciayı önledi. Aracın alevlere teslim olduğu anlar kameraya yansıdı.

22 Şub 2024 - 10:39 İHA Hatay- Güncel

Mahreç  İha

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