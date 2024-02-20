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Erbakan: “Kimseye kazandırmak için değil, kendimiz kazanmak için seçimdeyiz”

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, “Milli Görüş çizgisinde yoluna devam eden Yeniden Refah Partimiz bütün seçim bölgelerinde herhangi bir siyasi partiye kazandırmak veya kaybettirmek için değil, seçimi kazanmak üzere adaylarını çıkarmıştır” dedi.

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Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, bir gazetecinin nezaket ziyaretine ilişkin basına yansıyan haberlerle ilgili yazılı açıklamada bulundu. Erbakan açıklamasında, “Sohbet esnasındaki ifadelerimiz, Yeniden Refah Partisi olarak biz Ankara ve İstanbul’da kendi adaylarımızı çıkarmazsak, Ankara’da Mansur Yavaş’ın, İstanbul’da Ekrem İmamoğlu’nun seçimi kazanabileceği yönünde olmuştur. Bunun önemli sebeplerinin bir tanesi ise, ekonomik krizden bunalan halkın iktidara bu seçimde bir uyarı yapmak istemesidir” dedi.

“Kimseye kazandırmak için değil, kendimiz kazanmak için seçimdeyiz”

Yeniden Refah Partisi’nin üç büyük ilde aday çıkararak tepki oylarını alacağını belirten Erbakan, şu ifadelere yer verdi:

“Ankara’da da, İstanbul’da da seçimi CHP adayları değil, Yeniden Refah Partimizin adayları kazanacaktır. Milli Görüş çizgisinde yoluna devam eden Yeniden Refah Partimiz bütün seçim bölgelerinde herhangi bir siyasi partiye kazandırmak veya kaybettirmek için değil, seçimi kazanmak üzere adaylarını çıkarmıştır ve İstanbul ve Ankara’da da bu iddiayla seçime girmektedir.”

20 Şub 2024 - 19:34 İHA Ankara- Politika

Mahreç  İha

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