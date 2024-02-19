Uzmanından göz kuruluğu uyarısı
Manisa Şehir Hastanesi Göz Hastalıkları hekimi Op. Dr. Okan Taşkın göz kuruluğuna dair açıklamalarda bulundu. Taşkın, "Gözlerde yanma, kuruluk hissi, yabancı cisim hissi gibi şikayetler varsa mutlaka bir göz muayenesi olunmalıdır" dedi.
DUYURU
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