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Uzmanından göz kuruluğu uyarısı

Manisa Şehir Hastanesi Göz Hastalıkları hekimi Op. Dr. Okan Taşkın göz kuruluğuna dair açıklamalarda bulundu. Taşkın, "Gözlerde yanma, kuruluk hissi, yabancı cisim hissi gibi şikayetler varsa mutlaka bir göz muayenesi olunmalıdır" dedi.

19 Şub 2024 - 20:36 İHA Manisa- Sağlık

Mahreç  İha

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