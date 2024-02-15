Sparta Prag'ı uzatmada yıkan Galatasaray, rövanş öncesi avantaj yakaladı

UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında Çekya temsilcisi Sparta Prag'ı konuk eden Galatasaray, uzatmada bulduğu golle rövanş öncesi avantaj yakaladı.

Sarı-kırmızılı takım, RAMS Park'ta 45 binden fazla taraftarın önünde yapılan maçın ilk yarısını Kerem Demirbay'ın 19. dakikada kaydettiği golle 1-0 önde tamamladı.

Çekya temsilcisi, 47. dakikada Angelo Preciado'nun golüyle skora denge getirdi. Galatasaray, 62. dakikada Dries Mertens'in şutunda Ladislav Krejci'nin kendi kalesine attığı golle bir kez daha öne geçti. Victor Nelsson'un 62. dakikada oyundan atılmasının 3 dakika sonrasında sarı-kırmızılılar Jan Kuchta'nın golüne engel olamayınca skor 2-2'de bir kez daha eşitlendi.

Mücadelenin son dakikalarında rakibine pozisyonlar veren Galatasaray, Mauro Icardi'nin 90+1. dakikada bulduğu golle sahadan 3-2 galip ayrıldı.

Rövanş maçı 22 Şubat'ta

Son 16 turuna yükselecek takımı belirleyecek rövanş karşılaşması 22 Şubat Perşembe günü oynanacak.

Çekya'nın başkenti Prag'daki Letna Stadı'nda yapılacak müsabaka, TSİ 23.00'te başlayacak. Sarı-kırmızılı takımın tur atlaması için beraberlik dahi yetecek.

Muslera tuttu, Icardi attı

Maçın son anlarında Galatasaray adına kaleci Fernando Muslera ile santrfor Mauro Icardi ön plana çıktı.

Müsabakanın 90. dakikasında hızlı gelişen Sparta Prag atağından sağdan ceza sahasına giren Tomas Wiesner'in karşı karşıya şutunu kaleci Muslera önledi. Uruguaylı kaleci, skoru 2-2'de tuttu.

Bu pozisyonun 1 dakika sonrasında Icardi ağları sarsarak takımına galibiyeti getiren golü kaydetti.

Icardi, 82 gün sonra akan oyunda gol attı

Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi, sarı-kırmızılı formayla 82 gün sonra akan oyunda gol sevinci yaşadı.

Icardi, penaltılar haricinde son golünü Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında 25 Kasım 2023'te yapılan Corendon Alanyaspor mücadelesinde attı. Sonrasında Süper Lig'deki Yukatel Adana Demirspor ve İstanbulspor mücadelelerinde penaltıdan gol bulan Icardi, 82 gün sonra akan oyunda golle tanıştı.

Mauro Icardi, bu sezon resmi müsabakalardaki gol sayısını 19'a çıkardı.

Kerem Demirbay'ın gol sayısı 2'ye çıktı

Sarı-kırmızılı ekibin tecrübeli orta saha oyuncusu Kerem Demirbay, bu sezon resmi maçlardaki ikinci golünü attı.

Karşılaşmanın 19. dakikasında gol perdesini açan 30 yaşındaki futbolcu, Galatasaray formasıyla Avrupa kupalarındaki 5. maçında ilk kez gol sevinci yaşadı.

Trendyol Süper Lig'de 22 müsabakada 1 golü bulunan Kerem, Ziraat Türkiye Kupası'nda da 1 karşılaşmada forma giydi.

Icardi, direği geçemedi

Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi, uygun pozisyonda topu direğe nişanladı.

Maçın 54. dakikasında Kerem Aktürkoğlu'nun derinlemesine pasıyla savunma arkasına sarkan Icardi, kaleci Peter Vindahl ile karşı karşıya kaldı. Yıldız golcünün vuruşunda top yan direğe çarparak oyun alanına dönerken, sarı-kırmızılı takım yeniden öne geçme şansından yararlanamadı.

Galatasaray, yarım saat 10 kişi mücadele etti

Sarı-kırmızılı takım, mücadelenin üçte birlik bölümünü 10 kişi oynadı.

Maçın 62. dakikasında gelişen Sparta Prag atağında savunma arkasına sarkmak isteyen Veljko Birmancevic, Victor Nelsson ile girdiği ikili mücadelede yerde kaldı. İspanyol hakem Alejandro Hernandez, Nelsson'un bariz gol pozisyonunu engellediği gerekçesiyle doğrudan kırmızı kart çıkarttı.

Sparta Prag'da ise Matej Rynes 80. dakikada ikinci sarı karttan kırmızı kartla oyundan atıldı.

Nelsson ve Rynes, rövanş karşılaşmasında forma giyemeyecek.

Abdülkerim, 5 maç sonra sahada

Galatasaray'ın tecrübeli savunma oyuncusu Abdülkerim Bardakcı, 5 resmi maçın ardından sarı-kırmızılı formayı terletti.

Trendyol Süper Lig'in 21. haftasındaki Trabzonspor mücadelesinde sakatlanan Abdülkerim, 4 lig, 1 Ziraat Türkiye Kupası maçını kaçırdı.

Sparta Prag mücadelesine yedeklerde başlayan 29 yaşındaki stoper, 55. dakikada Kaan Ayhan'ın yerine oyuna girdi.

Sparta Prag karşısında 2. galibiyet

Galatasaray, Sparta Prag ile yaptığı 5. resmi maçta 2. kez kazandı.

Çekya temsilcisiyle daha önce 4 kez karşı karşıya gelen sarı-kırmızılı takım, 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgi yaşadı. Yaklaşık 27 yıl sonra rakibiyle bir kez daha karşılaşan Galatasaray, kazanarak galibiyet sayılarını eşitledi.

İlk yarı

İlk dakikada Kuchta'nın soldan ortası Laçi'nin ceza alanı içinde yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak auta çıktı.

6. dakikada sol korner çizgisinin yakınında Kerem Demirbay'ın hatalı pası sonucu Nelsson'dan önce kapatma topu Birmancevic'in çaprazdan yaptığı vuruşta, kaleci Muslera meşin yuvarlağı kornere çeldi.

19. dakikada Galatasaray öne geçti. Icardi'nin pasıyla topla buluşan Kerem Demirbay, önündeki boş alanı iyi değerlendirerek sol çaprazdan ceza sahasına girdi. Kerem'in dar açıdan vuruşta kaleci Vindahl'ın müdahalesi yeterli olmadı ve yuvarlak dosyalara gitti: 1-0.

33. dakikada Mertens'in ceza yayının sağından şutunda kaleci Vindahl'ın çeldiği üst penaltı noktası civarındaki Torreira'ya geldi. Bu oyuncunun vuruşunda yuvarlak üstten şut çıktı.

36. dakikada Sparta Prag gole çok yaklaştı. Ceza içi alanı sol çaprazda topla buluşan Birmancevic, pasını daha uygun durumdaki Kuchta'ya verdi. Bu oyuncunun altıpasının gerisinden çıkardığı şutta örgün yuvarlak Muslera'da kaldı.

44. dakikada Birmancevic'in yaklaşık 30 metreden, cepheden yaptığı vuruşta top kaleci Muslera'nın solundan auta çıktı.

Galatasaray, soyunmada 1-0 üstün gitti.

İkinci yarı

47. dakikada Sparta Prag beraberliği yakalandı. Kairinen'in soldan ceza sahasına havalandırdığı topu Icardi kafayla uzaklaştırmaya çalıştı. Ceza yayının sağında topla buluşan Preciado'nun düzgün vuruşunda savunmanın arasında giden örgünün yuvarlak, Muslera'nın sağından filelerle buluştu: 1-1.

50. dakikada Mertens'in sağdan kullandığı serbest atışta Icardi'nin ceza alanında yaptığı kafa vuruşunda, üst direğin üstünden auta çıktı.

54. dakikada Kerem Aktürkoğlu'nun yerden uzun pasıyla savunmanın arkasında topla buluşan Icardi'nin kaleci Vindahl ile karşı karşıya kaldığı süre boyunca vuruşta meşin yuvarlak direkten geri döndü. Dönen topa sahip olan savunma, tehlikeyi savuşturdu.

61. dakikada Galatasaray ikinci golünü kaydetti. Ceza alanı sağ çaprazda Mertens'in şık vuruşunda savunmada Krejci'nin çarpıntı meşin yuvarlak, yön değiştirip kaleci Vindahl'ı yanıltarak ağlara gitti: 2-1.

65. dakikada Sparta Prag yeniden skorda dengeyi sağladı. Preciado'nun sağdan ceza yazılan orta penaltı noktasının yakınında Kuchta'nın kafa vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Muslera'nın bakışları arasında filelerle buluştu: 2-2.

70. dakikada Berkan Kutlu'nun soldan ortası Torreira'nın ceza sahasında yaptığı kafa vuruşunda, kaleci Vindahl topu son anda kornere çeldi.

80. dakikada Sparta Prag 10 kişi kaldı. 50. dakikada ilk sarı kartını gören Rynes, 80. dakikada Barış Alper Yılmaz'a yaptığı müdahalenin ardından hakem Alejandro Hernandez'den ikinci sarı kartı alarak kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

90. dakikada konuk takım önemli bir gol fırsatından yararlanamadı. Kairinen'in orta sahada yerden pasında savunmanın özelliklerini sarkan ve topla buluşan Wiesner, sağ çapraz ceza sahasından sonra sert vuruş yaptı. Meşin yuvarlak, kalesini zamanında terk eden Muslera'nın suratına çarparak mesafe.

90+1. Dakikada Mauro Icardi'nin sahneye çıkışı ve Galatasaray'ın arka koridoru. Barış Alper'in sağdan pasında ceza yayı içinde topla buluşan Icardi, yerden yaptığı düzgün vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderildi: 3-2.

Galatasaray, karşılaşmadan 3-2 galip ayrıldı.

Sparta Prag'ı uzatmada yıkan Galatasaray, rövanş öncesi avantaj yakaladı

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında ağırladığı Çekya temsilcisi Sparta Prag'ı 3-2 mağlup etti.