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Şanlıurfa'da çıkarılan neolitik döneme ait 81 eser ilk kez teşhir edilecek

Şanlıurfa Arkeoloji Müzesi'nde, neolitik döneme ait 81 eser ilk kez sergilenecek.

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Ziyarete 2015'te açılan ve 30 bini kapalı olmak üzere 60 bin metrekarelik alana sahip müzede, "tarihin sıfır noktası" olarak nitelendirilen Göbeklitepe ile Karahantepe gibi kazılarda çıkarılan eserler sergileniyor.

Şanlıurfa'da 15 Mart 2023'te yaşanan sel felaketinden etkilenen ve onarım çalışmalarının ardından yeniden ziyarete açılacak olan müzede, Taş Tepeler projesi kapsamındaki kazılardan çıkarılan 81 eser ilk kez ziyaretçiyle buluşacak.

Şanlıurfa'da çıkarılan neolitik döneme ait 81 eser ilk kez teşhir edilecek

Bu eserler arasında Göbeklitepe'nin "D yapısında" bulunan, yüzeyinde boya kalıntıları görülen kireç taşından yapılmış "yaban domuzu", "kızıl akbaba" heykelleri, insan heykeli ve boncuklardan yapılmış süs eşyaları gibi 81 eser yer alıyor.

Şanlıurfa'da çıkarılan neolitik döneme ait 81 eser ilk kez teşhir edilecek

Şanlıurfa Müzesi Müdürü Celal Uludağ, Şanlıurfa Arkeoloji Müzesinin neolitik çağ eserlerini bünyesinde barındırması açısından dünyanın en önemli müzeleri arasında yer aldığını söyledi.

Şanlıurfa'da çıkarılan neolitik döneme ait 81 eser ilk kez teşhir edilecek

Taş Tepeler projesiyle müzedeki koleksiyonunun daha da zenginleşmeye başladığını aktaran Uludağ, "Kazılarda çok çok önemli eserler ortaya çıkarılıyor. 2023 yılında da bu eserlerden bazıları yine Şanlıurfa Müzesi'ne getirildi ve burada gerekli işlemler yapıldıktan sonra teşhire hazır hale geldi." dedi.

İlk kez teşhir edilecekler
Uludağ, Göbeklitepe, Karahantepe, Sefertepe, Sayburç, Çakmaktepe, Gürcütepe gibi arkeolojik kazılarda çıkartılan eserlerin ilk kez sergileneceğini dile getirerek şunları kaydetti:

Şanlıurfa'da çıkarılan neolitik döneme ait 81 eser ilk kez teşhir edilecek
Şanlıurfa'da çıkarılan neolitik döneme ait 81 eser ilk kez teşhir edilecek
Şanlıurfa'da çıkarılan neolitik döneme ait 81 eser ilk kez teşhir edilecek

"2024 yılı Şubat ayında açılacak müzemizle beraber 81 adet neolitik çağa ait eser müzemizde teşhire sunulacaktır. Bu eserlerden tabii en önemlisinden bahsetmek gerekirse boyalı domuz heykeli. Neolitik çağdan günümüze kadar ulaşmış dünyanın en eski boyalı heykeli olarak bu eseri nitelendirebiliriz. Bunun yanı sıra en eski akbaba heykelini de söyleyebiliriz. Göbeklitepe'nin keşfiyle beraber hep anımsanan insan heykeli de müzemizde teşhire çıkarılacak yeni eserler arasında yer almaktadır."

​​​​​​​Taş Tepeler Projesi kapsamında bulunan eserlerin tüm dünyanın dikkatini çektiğini aktaran Uludağ, bu kapsamda 2024 yılı Dünya Neolitik Kongresi'nin de Şanlıurfa'da yapılacağını aktardı.

15 Şub 2024 - 11:15 - Eğitim & Kültür

Mahreç  Anadolu Ajansı

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Şanlıurfa'da çıkarılan neolitik döneme ait 81 eser ilk kez teşhir edilecek mask
Şanlıurfa'da çıkarılan neolitik döneme ait 81 eser ilk kez teşhir edilecek
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