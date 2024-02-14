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Akdeniz'de deniz suyu kış ortasında iki aydır sıcak hava dalgasına maruz kalıyor

İklim değişikliğinin etkisiyle son yıllarda özellikle karada görülen yüksek hava sıcaklıklarının ardından Akdeniz'de su sıcaklığındaki artış da dikkati çekti.

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İspanya'nın doğusundaki Balear Adaları Gözlem Sistem Evinin (SOCIB) verilerine göre, son 60 günde Batı Akdeniz'deki ortalama deniz suyu sıcaklığının 15,5 santigrat derece olarak ölçüldüğü, 1982-2015 yıllarında aynı dönemdeki ortalamanın 14,1 olduğu bildirildi.

Akdeniz'de deniz suyu kış ortasında iki aydır sıcak hava dalgasına maruz kalıyor

SOCIB uzmanlarından Melanie Juza, İspanyol basınına yaptığı açıklamada, son 60 gündür Akdeniz'in hem batısı hem de doğusunda sıcak hava dalgasının denizde devam ettiğini, Doğu Akdeniz'deki sıcaklıkların Temmuz 2023'ten bu yana rekor üstüne rekor kırdığını söyledi.

Akdeniz'de 2023'te toplam 212 gün sıcak hava dalgasının görüldüğünü aktaran Juza, iklim değişikliğinin etkisiyle Akdeniz'deki bu sıcaklık artışlarının daha yaygın hale geleceğini savundu.

"Sıcaklığı artan deniz suyunun buharlaşması okyanusun tuzluluğunu da artırıyor." diyen Juza, bunun "biyoçeşitlilik kayıplarını artıracağını ve okyanusun sunduğu temel hizmetlerin, balıkçılık ve turizm gibi sektörlerin olumsuz yönde etkilenmesine neden olacağını" vurguladı.

İspanya Meteoroloji Enstitüsünde uzman Cayetano Torres de "Akdeniz'deki deniz suyu sıcaklığındaki artış iklim değişikliğinin çok net bir göstergesi." dedi.

Torres, "Verilere baktığımızda 2023'te normale kıyasla ortalama 3 derece ya da anormal durumlarda 5,5 dereceye kadar artan sıcaklıklar gördük. Bu inanılmaz bir şey ve suyun çok fazla radyasyon biriktirdiğinin bir kanıtı." şeklinde konuştu.

14 Şub 2024 - 14:18 - Çevre

Mahreç  Anadolu Ajansı

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