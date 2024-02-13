‘Yalancı bahar hasta edebilir’

Kış aylarında güneşin varlığına rağmen hava sıcaklığının düşük olabileceğini ve insanlarda güneşin varlığıyla yanıltıcı bir sıcaklık algısı oluşabileceğini söyleyen Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Huri Özkan Yılmaz, “Havanın bir gün güneşli bir gün soğuk olması gibi ani hava değişiklikleri, kişilerin vücudundaki ısı düzenleme mekanizmasını hazırlıksız yakalamakta, bağışıklık sistemini zayıflatarak hastalıklara davetiye çıkartmaktadır” dedi.

Hava sıcaklıklarının normalin altında veya üstünde seyretmesinin insanların bağışıklık sistemini düşürdüğünü ve hastalığa davetiye çıkarttığını söyleyen Medical Park Ordu Hastanesi Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Huri Özkan Yılmaz, kişilerin ‘yalancı bahar’ adı verilen sıcak havalara aldanmamalarını, mevsim normallerine göre giyinmeleri gerektiğini belirtti.

"Kış güneşi sizi aldatmasın"

Uzm. Dr. Yılmaz, ani hava değişikliklerinin kişilerin vücudundaki ısı düzenleme mekanizmasını hazırlıksız yakaladığını belirterek, “Kişinin bağışıklık sistemini zayıflatma ve hastalıklara davetiye çıkartmaktadır. Bu nedenle, dışarıya çıkarken mevsim normallerine göre giyinmeli, uyku ve beslenme düzenine dikkat edilmeli, hasta kişilerle teması en aza indirmeli, kapalı ortamları sık sık havalandırmalı ve en önemlisi hijyen açısından ellerimizi bol su ve sabunla yıkamalıyız” ifadelerine yer verdi.

Hastalıklardan korunmak için alınması gereken önlemler

Kış aylarında insanların sağlığını korumak için bazı önlemler almanın önemli olduğunu vurgulayan Uzm. Dr. Huri Özkan Yılmaz, kış hastalıklarına karşı dikkat edilmesi gereken noktaları şöyle sıraladı:

“Ellerinizi sık sık yıkayın: Ellerinizi sık sık yıkamak, grip ve soğuk algınlığı gibi bulaşıcı hastalıklardan korunmanın en etkili yollarından biridir.

Aşı olun: Grip ve zatürre gibi hastalıklara karşı aşı olmak, bağışıklık sisteminizi güçlendirerek hastalıklara karşı direncinizi artırır.

Bağışıklık sisteminizi güçlendirin: Dengeli beslenme, yeterli uyku, egzersiz yapma gibi sağlıklı yaşam alışkanlıkları bağışıklık sisteminizi güçlendirir ve hastalıklardan korunmanıza yardımcı olur.

Hijyen kurallarına dikkat edin: Ellerinizle yüzünüze, gözlerinize ve ağzınıza dokunmaktan kaçının. Toplu taşıma araçlarında, kalabalık ortamlarda bulunurken el hijyenine özen gösterin.

Doğru giyinin: Soğuk havalarda vücudunuzu koruyacak şekilde giyinmeye özen gösterin. Başınızı, ellerinizi ve ayaklarınızı sıcak tutun.

Yeterince su için: Kış aylarında da vücudunuzun yeterli miktarda su almasını sağlamak önemlidir. Susuz kalmak bağışıklık sisteminizin zayıflamasına ve hastalıklara yakalanma riskinizi artırabilir.

Kalabalık ortamlardan uzak durun: Grip gibi bulaşıcı hastalıkların yayılma riski kalabalık ortamlarda daha yüksektir. Mümkün olduğunca kalabalık yerlerden kaçının veya mümkünse maske takarak korunun.”