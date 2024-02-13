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Kızıl tilkiler dakikalarca ses dinleyip karda avını yakalamaya çalışıyor

Kar üstünde yiyecek bulma çabasındaki kızıl tilkileri görüntüledi.

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Kars'ta kar yağışı ile beyaza bürünen arazide kızıl tilkiler, yiyecek için dakikalarca ses dinleyip avını yakalamaya çalışıyor.

Kızıl tilkiler dakikalarca ses dinleyip karda avını yakalamaya çalışıyor

Avlanma becerileri dolayısıyla "kurnaz" ve "uyanık" olarak nitelendirilen tilkiler, karla kaplı zorlu doğa koşullarında yiyecek bulabilmek için kendi yöntemlerini kullanıyor.

Kızıl tilkiler dakikalarca ses dinleyip karda avını yakalamaya çalışıyor
Kızıl tilkiler dakikalarca ses dinleyip karda avını yakalamaya çalışıyor
Kızıl tilkiler dakikalarca ses dinleyip karda avını yakalamaya çalışıyor

Susuz ilçesinde kar kalınlığının bir metreyi bulduğu arazide yiyecek bulma çabasındaki kızıl tilkileri AA muhabiri görüntüledi.

Kar ve soğuk hava nedeniyle yaban hayatının olumsuz etkilendiği bölgede kızıl tilkilerin, dakikalarca sesleri dinleyerek avını yakalamaya çalışıyor.Beyaza bürünen arazide fare gibi canlıları kendilerine özgü yöntemlerle avlayan tilkilerin ilginç hareketlerini anbean AA kamerası kaydetti.

13 Şub 2024 - 13:09 - Çevre

Mahreç  Anadolu Ajansı

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