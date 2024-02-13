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Gürsel Tekin CHP’den istifa etti

Cumhuriyet Halk Partisi’nde (CHP) 2014 ile 2016 yılları arasında Genel Sekreterlik görevini yürüten Gürsel Tekin, partisinden istifa etti.

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CHP’de dört dönem Milletvekili seçilen ve 2014 ile 2016 yılları arasında da Genel Sekreterlik görevini yürüten Gürsel Tekin, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, partisinden istifa ettiğini duyurdu.

Tekin, CHP’de yaşanan üzücü tablolardan dolayı üzgün olduğunu belirterek, “Gençlik yıllarımdan beri hayatımı adadığım, ilkelerini kalbime mühürlediğim Cumhuriyet Halk Partisi’nden yine inandığım, uğruna yaşadığım ilkeler bunu emrettiği ve mevcut yapıda çalışma imkanım kalmadığı için büyük bir üzüntüyle istifa ediyorum. Uğruna hayatımı adadığım ilkeler için çalışmaya devam edeceğim” ifadelerini kullandı.

13 Şub 2024 - 10:28 İHA Ankara- Politika

Mahreç  İha

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