Her 4 dolarlık ihracatın 1 doları seralardan

Batı Akdeniz’den gerçekleşen her 4 dolarlık ihracatın 1 doları, seralarda yetişen 3 üründen geldi. Antalya, Isparta ve Burdur’u içerisine alan Batı Akdeniz bölgesinde Ocak ayında 27,7 milyon dolarlık domates, 21,5 milyon dolarlık biber, 6,8 milyon dolarlık hıyar ve kornişon ihracatı gerçekleşti. Sebzede en fazla ihraç edilen ilk 3 ürün olma özelliğini taşıyan domates, biber ve hıyar-kornişon ihracatından 56,2 milyon dolar gelir elde edildi. Bu da Antalya, Burdur ve Isparta illerinden gerçekleşen 217,9 milyon dolar ihracatın dörtte birine tekabül etti.

Batı Akdeniz’den gerçekleşen 82,9 milyon dolarlık yaş meyve sebze ihracatının da yüzde 68’ini domates, biber ve hıyar-kornişon ihracatının oluşturduğunu açıklayan Batı Akdeniz İhracatçılar Birliği (BAİB) Yönetim Kurulu Başkanı Ümit Mirza Çavuşoğlu, “Bilindiği gibi sera üretimi, örtü altında domates ve biber yetiştirmek bölgemizin uzmanlık alanı. Bu uzmanlık haliyle ihracatımıza da yansıyor. Ocak ayında 37 ülkeye domates, 39 ülkeye de biber ihracatı gerçekleştirdik. İlerleyen aylarda rakamlar daha artar” diye konuştu.

Başkan Çavuşoğlu, “En fazla ihraç ettiğimiz ürün olan domateste Ocak ayı itibariyle en büyük pazarımız Ukrayna. Ukrayna’ya domates ihracatımız geçen yılın Ocak ayına kıyasla yüzde 20 oranında artmış ve 4,5 milyon dolara yükselmiş durumda. En fazla biber ihraç ettiğimiz ülke ise yüzde 21 oranında artış ve 4,5 milyon dolar ihracatla Almanya. Ocak ayında olmamız itibariyle ihracat rakamlarımız henüz düşük rakamlarda. Ancak geçen yılın Ocak ayına kıyasla artış oranları oldukça iyi durumda. Bu da gelecek adına sektör temsilcilerimize umut veriyor” dedi.