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Yeniden Refah Partisi yarın seçim beyannamesini açıklayacak

Yeniden Refah Partisi İstanbul, Ankara ve İzmir büyükşehir belediyeleri için adaylarını da açıklayacağı seçim beyannamesini açıklayacak.

09 Şub 2024 - 18:10 İHA Ankara- Politika

Mahreç  İha

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