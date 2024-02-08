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A Milli Futbol Takımı'nın UEFA Uluslar Ligi'ndeki rakipleri belli oldu

A Milli Futbol Takımı'nın, UEFA Uluslar B Ligi 4. gruptaki rakipleri Galler, İzlanda ve Karadağ oldu

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UEFA Uluslar Ligi'nde 2024-2025 sezonu kura çekimi yapıldı.

Lig aşamasının kura çekimi, Fransa'nın başkenti Paris'te gerçekleştirildi.

Türkiye, B Ligi 4. Grup'ta Galler, İzlanda ve Karadağ ile eşleşti.

Kura çekimi sonucu A, B, C ve D liglerindeki grupların dağılımı şöyle:

A Ligi

1. Grup: Hırvatistan, Portekiz, Polonya, İskoçya

2. Grup: İtalya, Belçika, Fransa, İsrail

3. Grup: Hollanda, Macaristan, Almanya, Bosna Hersek

4. Grup: İspanya, Danimarka, İsviçre, Sırbistan

B Ligi

1. Grup: Çekya, Ukrayna, Arnavutluk, Gürcistan

2. Grup: İngiltere, Finlandiya, İrlanda Cumhuriyeti, Yunanistan

3. Grup: Avusturya, Norveç, Slovenya, Kazakistan

4. Grup: Galler, İzlanda, Karadağ, Türkiye

C Ligi

1. Grup: İsveç, Azerbaycan, Slovakya, Estonya

2. Grup: Romanya, Kosova, Kıbrıs Rum Kesimi, Litvanya/Cebelitarık

3. Grup: Lüksemburg, Bulgaristan, Kuzey İrlanda, Belarus

4. Grup: Ermenistan, Faroe Adaları, Kuzey Makedonya, Letonya

D Ligi

1. Grup: Litvanya/Cebelitarık, San Marino, Lihtenştayn

2. Grup: Moldova, Malta, Andorra

Turnuva formatı ve maç takvimi

A Ligi'nde gruplarını ilk iki sırada tamamlayan 8 takım, iki ayaklı çeyrek finallerde mücadele edecek. Bu eşleşmelerin galipleri, Haziran 2025'teki final turnuvasına katılacak.

B ve C Liglerindeki dört grup birincisinin yanı sıra D Ligi'ndeki iki grup birincisi, A, B ve C Liglerine yükselecek.

A ve B Liglerinde dördüncü sırayı alan takımlar, otomatik olarak B ve C Liglerine düşecek. C Ligi'nde dördüncü sırayı alan en kötü iki takım da D Ligi'ne gidecek.

A Ligi'nin üçüncü sıradaki takımları ve B Ligi'nin ikincileri, B Ligi'nin üçüncü sıradaki takımları ve C Ligi'nin ikincileri, iki ayaklı play-off maçı oynayacak.

C Ligi'nin dördüncü sıradaki en iyi iki takımı ile D Ligi'nin iki ikincisi arasında da play-off mücadelesi yapılacak.

08 Şub 2024 - 21:50 AA İstanbul- Spor

Mahreç  Anadolu Ajansı

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