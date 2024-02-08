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Tarihin sıfır noktası Göbeklitepe sis ile kaplandı

UNESCO Dünya Mirası Listesi’nde yer alan Şanlıurfa’daki Göbeklitepe, kış mevsiminde de yerli ve yabancı ziyaretçilerin uğrak noktası oluyor. Sis ile kaplanan Göbeklitepe’yi gezen ziyaretçiler, kartpostallık görüntülerle hatıra fotoğrafları çekti.

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12 bin yıllık geçmişiyle "tarihin sıfır noktası" olarak nitelendirilen Göbeklitepe’de ise sabah saatlerinden itibaren sis bulutu etkili oldu. Sisin etkili olduğu Göbeklitepe’de kartpostallık görüntüler oluştu. Tarihin sıfır noktası olarak nitelendirilen Göbeklitepe’yi gezen ziyaretçiler, kartpostallık görüntülerle hatıra fotoğrafları çekerek anı ölümsüzleştirdi. İlk kez ören yerini gezen vatandaşlar, sis ile birlikte Göbeklitepe’nin daha da güzelleştiğini belirterek, herkesin görmesi tavsiyesinde bulundu.

Tarihin sıfır noktası Göbeklitepe sis ile kaplandı
Tarihin sıfır noktası Göbeklitepe sis ile kaplandı
Tarihin sıfır noktası Göbeklitepe sis ile kaplandı
Tarihin sıfır noktası Göbeklitepe sis ile kaplandı
Tarihin sıfır noktası Göbeklitepe sis ile kaplandı
Tarihin sıfır noktası Göbeklitepe sis ile kaplandı
Tarihin sıfır noktası Göbeklitepe sis ile kaplandı

08 Şub 2024 - 13:37 İHA Şanliurfa- Çevre

Mahreç  İha

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Tarihin sıfır noktası Göbeklitepe sis ile kaplandı
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