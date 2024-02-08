Tarihin sıfır noktası Göbeklitepe sis ile kaplandı

12 bin yıllık geçmişiyle "tarihin sıfır noktası" olarak nitelendirilen Göbeklitepe’de ise sabah saatlerinden itibaren sis bulutu etkili oldu. Sisin etkili olduğu Göbeklitepe’de kartpostallık görüntüler oluştu. Tarihin sıfır noktası olarak nitelendirilen Göbeklitepe’yi gezen ziyaretçiler, kartpostallık görüntülerle hatıra fotoğrafları çekerek anı ölümsüzleştirdi. İlk kez ören yerini gezen vatandaşlar, sis ile birlikte Göbeklitepe’nin daha da güzelleştiğini belirterek, herkesin görmesi tavsiyesinde bulundu.