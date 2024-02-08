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Çöpten topladığı şişe ve tahtaları sanat eserine dönüştürüyor

Adana’da evde sıkılıp el işi kursuna giden kadın, çöplerden topladığı tahta ve şişeleri evde özel tasarım objelere dönüştürüyor.

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Merkez Çukurova ilçesinde yaşayan ev kadını Leyla Kana (46), evde sıkılınca belediyenin açtığı el işi kursuna gitti. Burada yaklaşık 1 yıl eğitim gören kadın, ardından satın aldığı tahta ve şişelerin üstlerine el emeği motifler yapıp özel tasarım objelere dönüştürdü.

Çevresinden yoğun talep gören Kana, artık tahta ve şişe almak yerine çöplere atılan tahta ve şişeleri toplamaya başladı. Çöplerden tek tek şişe ve tahtaları bulan kadın daha sonra evinde onları temizliyor ve el işi motiflerle süsleyip özel tasarım objelere dönüştürüyor.

Çöpten topladığı şişe ve tahtaları sanat eserine dönüştürüyor

“Bu parçalar kolaylıkla bulunur”

İhlas Haber Ajansı’na konuşan Leyla Kana, ev kadınlarının el işi yaparak ek gelir kazanabileceklerini söyledi. Kana, “Kursa gittim ancak deprem olunca ara verdim. Evde bir şeyler yaparak kendimi geliştirmeye devam ettim. Ev ekonomisine nasıl katkı sağlarım diye düşündüm. Böyle orijinal, değişik geri dönüşüm parçalar ortaya çıktı. Zaten gündelik hayatımda işlerimi hallederken etrafa muhakkak bakınıyorum. Hep tadilat yapıldı, yaz bitti. Bu parçalar kolaylıkla bulunur yeter ki dikkat etmeye çalışın, her yerden çıkıyor” ifadelerini kullandı.

Çöpten topladığı şişe ve tahtaları sanat eserine dönüştürüyor

“Boyut ve zorluk derecesine göre süre değişiyor”

Çöpten topladığı şişe ve tahtaları sanat eserine dönüştürüyor
Çöpten topladığı şişe ve tahtaları sanat eserine dönüştürüyor
Çöpten topladığı şişe ve tahtaları sanat eserine dönüştürüyor
Çöpten topladığı şişe ve tahtaları sanat eserine dönüştürüyor

Ürünlerin hazırlanma sürecinin 3 ile 10 gün arasında olduğunu vurgulayan Kana, “Siparişleri alıyorum. Sipariş üzerine ürünün boyutuna, zorluk derecesine göre yapılış süresi değişiyor. Fotoğrafta koyabiliyoruz aile fotoğrafları, yeni doğan bebeklerin fotoğraflarını objelerin üzerinde ölümsüzleştiriyoruz. Bazen 3 günde bazen de 10 günde bitiyor. Ancak bazı büyük ürünlerin yapımı 1 ayı buluyor” dedi.

Öte yandan Kana, kadınların cesaret ettikten sonra her şeyi yapabileceklerini söyledi.

08 Şub 2024 - 10:50 İHA Adana- Yaşam

Mahreç  İha

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