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TBMM Başkanı Kurtulmuş: Milletçe yaralarımızı en kısa zamanda sarmaya gayret sarf ettik

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, "Nasıl asrın felaketiyle karşılaştıysak, hemen depremin arkasından bu sefer asrın dayanışmasını ortaya koyarak hep beraber milletçe yaralarımızı en kısa zamanda sarmaya gayret sarf ettik." dedi.

06 Şub 2024 - 17:38 AA Kahramanmaraş- Politika

Mahreç  Anadolu Ajansı

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