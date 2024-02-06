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Leylekler mevsimleri karıştırdı

Kış mevsiminin ılıman geçtiği Tunceli’nin Çemişgezek ilçesinde çok sayıda leylek Keban Baraj Gölü kıyısında görüntülendi.

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Genellikle bahar ayında ilçeye gelen ’baharın müjdecisi’ leylekler, hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi sebebiyle adeta mevsimleri şaşırdı. Çemişgezek ilçesine bağlı Sakyol köyünde balıkçılık yapan Mustafa Güler, teknesiyle Keban Baraj Gölü üzerinde balık avlamayı sürdürürken, kıyıda çok sayıda leylek gördü. Şaşkınlığını gizleyemeyen Güler, cep telefonuyla leylekleri görüntüledi.

Balıkçı Mustafa Güler, "Şubat ayı içerisinde henüz kışı tam anlamıyla hissedemeden, bahar ayında beklediğimiz leylekler bu kez kış ayında geldiler" dedi.

06 Şub 2024 - 13:45 İHA Tunceli- Çevre

Mahreç  İha

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