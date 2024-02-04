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04 Şub 2024 - 21:40

Beşiktaş ligde evinde 7. galibiyetini aldı

Trendyol Süper Lig’in 24. haftasında konuk ettiği Trabzonspor’u 2-0 mağlup eden Beşiktaş, bu sezon ligde evinde 7. galibiyetini elde etti. Siyah-beyazlılar, sahasında oynadığı son 6 müsabakada ise 2. kez 3 puan aldı.