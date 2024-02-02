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Kahramanmaraş'ta kış

Kahramanmaraş'ın yüksek kesimlerinde etkili kar yağışının ardından kenti çevreleyen dağlar beyaza büründü.

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Kahramanmaraş'ın yüksek kesimlerinde etkili kar yağışının ardından kenti çevreleyen dağlar beyaza büründü.

02 Şub 2024 - 15:49 AA Kahramanmaraş- Güncel

Mahreç  Anadolu Ajansı

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