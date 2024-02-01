- G:

Kedinin idrar kesesinden çıkanlar şaşırttı

İdrar yapamama şikayeti nedeniyle sahibi tarafından kent merkezindeki özel veteriner kliniğine götürülen kedide yapılan tetkikler sonucunda idrar kesesinde yoğun miktarda kristalleşme meydana geldiği belirlendi. Kedi, ameliyatın ardından sağlığına kavuştu.

mask

Zonguldak’ta sahibinin idrar yapamama şikayetiyle veterinere getirdiği kedinin idrar kesesinden çok sayıda kristal çıktı. Zorlu bir ameliyat süreci yaşadıklarını ifade eden Veteriner Hekim Gökmen Koç, kısırlaştırılan her 10 vakanın 4’ünde bu şikayetlerin görüldüğünü belirterek, "Böyle durumlarda ilk aklımıza gelen ve hasta sahibinden gelen ilk şikayet, ’Hocam acaba bu hayvan kabız mı oldu?’ oluyor. ’Kumuna gidiyor, saatlerce orada kalıyor’ şikayeti ile geliyorlar. Yaptığımız tetkiklerde idrar kesesinin dolu olduğunu gördük. Aldığımız röntgen ve ultrason görüntülerinde de bunu pekiştirdik. Hemen anestezi altında müdahale edildi. Ortalama yarım saat, 40 dakika o kristallerin atılmasını sağlamaya çalıştık. Zordu, güçtü. Meslek hayatımdaki en zor sondalamalardan biriydi. Burada idrar yolunu açmadan sondalamaya çalışmak kesinlikle çok daha kötü sonuçlanıyor. İdrar kesesini de yıkadıktan sonra amacımız şu anda idrar kesesinde biriken bütün tuzları eritmek."

Kedide üç gün boyunca sondanın takılı kalacağını söyleyen Koç, sonrasında ise diyet mamalar ve vitamin takviyeleri ile hastanın geri kalan hayatını sağlıklı bir şekilde geçirebileceğini belirtti.

01 Şub 2024 - 16:58 İHA Zonguldak- Yaşam

Mahreç  İha

Seri İlan sayfası için buraya tıklayın. Günlük 0 TL den başlayan fiyatlarla ilanınızı şimdi oluşturun

TPN HAZIRLAMA VE UYGULAMA HİZMETİ ALINACAKTIR mask
TPN HAZIRLAMA VE UYGULAMA HİZMETİ ALINACAKTIR
TAŞINMAZ SATIŞ İLANI mask
TAŞINMAZ SATIŞ İLANI
BİNA İŞLERİ YAPTIRILACAKTIR mask
BİNA İŞLERİ YAPTIRILACAKTIR
TIBBİ CİHAZ SATIN ALINACAKTIR mask
TIBBİ CİHAZ SATIN ALINACAKTIR
Kedinin idrar kesesinden çıkanlar şaşırttı mask
Kedinin idrar kesesinden çıkanlar şaşırttı
Gaziantep'te depremlerden etkilenen tarihi mirasın yüzde 99'u hizmete açıldı mask
Gaziantep'te depremlerden etkilenen tarihi mirasın yüzde 99'u hizmete açıldı
‘Çözünebilir lifler kolesterolü düşürebilir’ mask
‘Çözünebilir lifler kolesterolü düşürebilir’
Uzmanından bel fıtığı olanlara "soğuk havalarda bölgeyi sıcak tutun" tavsiyesi mask
Uzmanından bel fıtığı olanlara "soğuk havalarda bölgeyi sıcak tutun" tavsiyesi
Bakan Şimşek: Piyasaları bozmadan, sabırla KKM'den çıkacağız mask
Bakan Şimşek: Piyasaları bozmadan, sabırla KKM'den çıkacağız
Soğuktan buzul sarkıtları oluştu mask
Soğuktan buzul sarkıtları oluştu

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL