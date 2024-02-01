Gaziantep'te depremlerden etkilenen tarihi mirasın yüzde 99'u hizmete açıldı

Depremlerde konut ve iş yerlerinin yanı sıra ziyaretçilerin uğrak mekanlarından müze, han, hamam, geleneksel konut, cami ve kastel gibi tarihi mekanlar da zarar gördü.

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Vakıflar Genel Müdürlüğü ve Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Koruma Uygulama ve Denetim Bürosu ekipleri, kentte hasara uğrayan yapıların tekrar ayağa kaldırılması ve ziyarete açılması için kolları sıvadı.

Belediye bünyesindeki tarihi mekanların restorasyonu depremin ardından yaklaşık 4 ayda tamamlandı. Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı alanların birçoğunda da restorasyon çalışmaları bitti. Böylece, kentte tarihi miras ve mekanların restorasyonu yüzde 99'a ulaştı. Gaziantep Kalesi ve 20'ye yakın camide ise restorasyon sürüyor.

"Gaziantep Kalesi'nde restorasyon yüzde 60 seviyesine geldi"

Büyükşehir Belediyesi Koruma Uygulama ve Denetim Bürosu Daire Başkanı Serdar Murat Gürsel, AA muhabirine, 6 Şubat 2023'te unutulmaz bir güne uyandıklarını, ardından da il sınırları içerisindeki yapıların durum tespitine başladıklarını söyledi.

Kentteki çalışmaların tamamına yakınında çalışmaların bittiğini belirten Gürsel, "Yaklaşık 200 hektarlık doku alan içerisinde 10 bin yapıya tespit yaparak Gaziantep'teki sonucu ortaya çıkardık. Yaklaşık yüzde 1'lik ağır hasar oranıyla kent merkezindeki tarihi dokuda çok büyük bir hasarla karşı karşıya kalmadığımızı ortaya çıkardık." dedi.

Gürsel, oluşan orta, ağır ve az hasarlı yapılara da hızlıca müdahaleye başladıklarını ifade ederek, "Han, hamam, çarşı, geleneksel konutlarda, müzelerde tespitlerimizi bitirdikten sonra 3-4 ay içerisinde bunların restorasyonunu tamamlayarak hizmete açtık." diye konuştu.

Kentteki tarihi yapıların yüzde 99'unun restorasyonunun tamamlanmasıyla ziyaretçi sayılarında tekrar eski rakamları yakaladıklarının altını çizen Gürsel,

Gaziantep Kalesi'nde de restorasyonun hızla devam ettiğini vurgulayan Gürsel, şu değerlendirmede bulundu:

"Kültür ve Turizm Bakanlığına ait Gaziantep Kalesi ve camiler başta olmak üzere bu tespitler de yapıldı. Bakanlığımız nasıl müdahale edilmesi gerektiğini sonuçlandırdı ve hızlıca gerçekleştirdi. Bugün, tamamının projeleri Koruma Kuruluna onaylatıldı. Onaylanan projeler doğrultusunda cami ve kalede restorasyona başlandı. Gaziantep Kalesi'nde restorasyon yüzde 60 seviyesine geldi. Bu arada Antep evlerine sahip özel mülkiyet sahipleri de işletme olarak kullandıkları yerleri Koruma Uygulama ve Denetim Bürolarından izin alarak restorasyonlarını yapıp tekrar hizmete açtılar."

"5 Şubat 2023'e döndük diyebiliriz"



Gürsel, kısa süre sonra kentteki restorasyonların tamamının biteceğini söyledi.

Kentte tekrar turizmin canlandığına dikkati çeken Gürsel, "Gaziantep depremle ilgili bütün yaralarını sardı ve Gaziantep'e gelme zamanı geldi. Çok ciddi ziyaretçi ağırlıyoruz. Gaziantep depremle ilgili acı sınavını vermiş oldu." dedi.

"20'ye yakın cami restorasyon sürecine katıldı ve çok kısa sürede bunlar da açılacak. 10 bin yapıya ulaşmıştık, bu yapıların içerisinde en fazla 50'ye yakınının restorasyonu devam etmektedir. Kentteki tarihi mirasların yüzde 99'u ayağa kaldırıldı ve ziyarete hazır hale getirildi."