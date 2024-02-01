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Uzmanından bel fıtığı olanlara "soğuk havalarda bölgeyi sıcak tutun" tavsiyesi

Op. Dr. Emre Ünal: "Soğuk havanın bel fıtığı gelişmesi konusunda bir katkısı olmamakla beraber, soğuk havalarda bel fıtığına bağlı oluşan ağrının daha şiddetlendiğini polikliniklerimizde görüyoruz"

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Üsküdar Üniversitesi NPİSTANBUL Hastanesinden beyin ve sinir cerrahisi uzmanı Op. Dr. Emre Ünal, bel fıtığı veya ağrısı olanlara soğuk havalarda bel bölgesini sıcak tutması tavsiyesinde bulundu.

Üsküdar Üniversitesinden yapılan açıklamada, soğuk havanın, bel fıtığının oluşumuna neden olmamasına rağmen bel ağrısı yaratan etkenler arasında yer aldığı bildirildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Op. Dr. Emre Ünal, soğuk ve karlı havaların, bel ve boyun fıtıklarına etkisini anlattı.

Soğuk havalarda, özellikle bel bölgesini sıcak tutan kıyafetler giymenin önemini vurgulayan Ünal, bel ağrısında ilk yapılması gerekenin, "bel bölgesine en az 15 dakika sıcak su torbası koyulması ve dinlenme" olduğunu anlattı.

Bel fıtığının, omurga kemikleri arasında bulunan "disk" adlı kıkırdak dokuların zamanla bozularak, bulunduğu yerden çıkmasıyla yaşandığını kaydeden Ünal, bu bozulmanın "yaşın ilerlemesi, ağır kaldırma, sigara içme ve kilolu olma" gibi etkenlerle oluştuğuna değindi.

Ünal, soğuk havalarda dokuların, kasların, eklemlerin ve bağ dokuların büzüşerek sertleştiğini kaydederek, bu durumda dokulara daha az kan gittiği için hareket kabiliyetinin azaldığını ve bel bölgesinde bulunan kas, eklem ve bağ dokularda yaşanan gerginliğin ağrıya neden olduğuna işaret etti.

- "Soğuk havalarda bel fıtığına bağlı oluşan ağrı daha şiddetleniyor"

Op. Dr. Emre Ünal, bel fıtığı sorunu yaşayan insanların, belden daha fazla kalça ve bacak ağrısı yaşadığının altını çizerek, "Soğuk havanın bel fıtığı gelişmesi konusunda bir katkısı olmamakla beraber, soğuk havalarda bel fıtığına bağlı oluşan ağrının daha şiddetlendiğini polikliniklerimizde görüyoruz." ifadelerini kullandı.

Bel ağrısı veya bel fıtığından korunmak için önerilerde bulunan Ünal, "düzenli egzersiz yapma, kiloya dikkat etme, şekerli gıdalardan uzak durma, sigara kullanmama ve bel bölgesini soğuktan korumanın" önemli olduğunu belirtti.

01 Şub 2024 - 14:30 AA İstanbul- Sağlık

Mahreç  Anadolu Ajansı

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