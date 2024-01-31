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Bakan Şimşek: Piyasaları bozmadan, sabırla KKM'den çıkacağız

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "(KKM) Buradan çıkış bizim hedefimizdir. Piyasaları bozmadan çıkacağız. Sabırla, zamanla KKM'den çıkacağız." dedi.

31 Oca 2024 - 20:37 AA İstanbul- Ekonomi

Mahreç  Anadolu Ajansı

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