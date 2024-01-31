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Soğuktan buzul sarkıtları oluştu

Göksun ilçesinde aşırı soğuk nedeniyle buzul sarkıtları oluştu.

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Göksun ilçesinde Hacıkodal Mahallesi’nde buzul sarkıtları fotoğrafçıların ilgi odağı oldu. Buzul sarkıtların çok ilgi çektiğini söyleyen doğaseverler, buzulları fotoğrafladı.

31 Oca 2024 - 14:50 İHA Kahramanmaraş- Çevre

Mahreç  İha

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