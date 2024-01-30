-

Galatasaray'dan ayrılan Angelino, Roma'ya transfer oldu

Galatasaray'dan ayrılan İspanyol sol bek Angelino, kulübü Leipzig tarafından sezon sonuna kadar İtalya'nın Roma takımına kiralandı.

mask

Roma'dan yapılan açıklamada, 27 yaşındaki İspanyol defans oyuncusu Angelino'nun, Alman ekibi Leipzig'den 30 Haziran'a kadar kiralık olarak transfer edildiği duyuruldu.

İtalyan ekibi, yapılan anlaşma kapsamında satın alma opsiyonunu da elinde bulunduruyor.

Yeni kulübünün internet sitesine açıklamada bulunan Angelino, "İnanılmaz tarihi olan büyük bir kulübün parçası olmaktan gurur duyuyorum." ifadesini kullandı.

Alman ekibi Leipzig'den sezon başında kiralanarak sarı-kırmızılı takıma katılan İspanyol futbolcu, bu sezon Galatasaray'da 19 resmi maçta forma giydi.

30 Oca 2024 - 19:59 AA İstanbul- Spor

Mahreç  Anadolu Ajansı

Seri İlan sayfası için buraya tıklayın. Günlük 0 TL den başlayan fiyatlarla ilanınızı şimdi oluşturun

TAŞINMAZ SATIŞ İLANI mask
TAŞINMAZ SATIŞ İLANI
BİNA İŞLERİ YAPTIRILACAKTIR mask
BİNA İŞLERİ YAPTIRILACAKTIR
TIBBİ CİHAZ SATIN ALINACAKTIR mask
TIBBİ CİHAZ SATIN ALINACAKTIR
BAKIM VE ONARIM HİZMETİ ALINACAKTIR mask
BAKIM VE ONARIM HİZMETİ ALINACAKTIR
ABD Başkanı Biden: Orta Doğu'da daha geniş bir savaşa ihtiyacımız yok mask
ABD Başkanı Biden: Orta Doğu'da daha geniş bir savaşa ihtiyacımız yok
Galatasaray'dan ayrılan Angelino, Roma'ya transfer oldu mask
Galatasaray'dan ayrılan Angelino, Roma'ya transfer oldu
Tarihi İshak Paşa Sarayı’ndan kar manzaraları mask
Tarihi İshak Paşa Sarayı’ndan kar manzaraları
'Dünyada 10 yıl içinde en ciddi hastalıklardan biri internet bağımlılığı olabilir' mask
'Dünyada 10 yıl içinde en ciddi hastalıklardan biri internet bağımlılığı olabilir'
63 yıllık borçtan belediyeye icra geldi mask
63 yıllık borçtan belediyeye icra geldi
Profesörden üçlü salgın uyarısı: “Hastalığın süresi uzuyor” mask
Profesörden üçlü salgın uyarısı: “Hastalığın süresi uzuyor”

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL