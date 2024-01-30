Doğu Anadolu Bölgesi’nde tarihi özelliği ve mimari yapısı ile göz kamaştıran İshak Paşa Sarayı, etkili olan kar yağışının ardından beyaza büründü. Yaz ve kış ziyaretçi akınına uğrayan tarihi sarayı ziyaret eden dağcıların objektifine yansıyan görüntülerde, İshak Paşa Sarayı ve çevresinin adeta kar altında kaldığı anlar göz kamaştırdı.
Tarihi İshak Paşa Sarayı’ndan kar manzaraları
Doğu Anadolu Bölgesi’nin incisi tarihi İshak Paşa Sarayı beyaza büründü.
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