63 yıllık borçtan belediyeye icra geldi

Adana’nın Yumurtalık ilçe belediyesi 1961 yılında Duran Göçer’e ait 20 dönümlük araziyi istimlak etti. Ancak iddiaya göre belediye, Göçer’e herhangi bir ödeme yapmadı. 1961 yılından sonra gelen belediye başkanları da Duran Göçer ve ailesine herhangi bir ödeme yapmadı.

2 yıl önce aile dava açtı

2022 yılında ise Duran Göçer’in ailesi Yumurtalık Belediyesi’ne dava açtı ve kazandı. Bu sırada belediye aileye 2 milyon 500 bin Türk Lirası ödeme yaptı ancak arsanın değerinin daha yüksek olduğu ortaya çıktı ve belediye icralık oldu.

Yumurtalık Belediyesi’ne ait Deveciuşağı Mahallesi’nde bulunan çocuk parkının bir kısmının, bir tarlanın ve başka yerlerin yarın icradan satılacağı, gelen para ile de borcun ödeneceği öğrenildi.