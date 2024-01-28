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Fenerbahçe 100 golü geçti

Fenerbahçe, Süper Lig’de MKE Ankaragücü’nü 2-1 mağlup ederken bu sezon tüm kulvarlarda 101 gole ulaştı.

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Trendyol Süper Lig’in 23. haftasında Fenerbahçe, sahasında MKE Ankaragücü ile karşılaştı. Sarı-lacivertliler, Cengiz Ünder’in golleriyle 3 puana uzandı. 2023-2024 sezonuna Teknik Direktör İsmail kartal yönetiminde galibiyet serisiyle başlayan Fenerbahçe, 19 resmi müsabakanın tamamında galibiyet elde etti. Hücumdaki verimliliği istatistiklere de yansıtan Kanarya, Süper Lig’in en golcü takımı olurken, bu özelliğini UEFA Avrupa Konferans Ligi’ne de yansıttı. Konferans Ligi elemelerinde rakip filelere 21 gol atarken, grup aşamasında da 6 maçta 13 kez gol sevinci yaşadı.

Ligde 23 haftada 61 gole ulaşan Fenerbahçe, Avrupa kupalarında 34 gol atmayı başardı. Ziraat Türkiye Kupası’na 5. turdan başlayan sarı-lacivertliler, ilk maçında Adanaspor’u 6-0 mağlup etti.

Son maçında Başkent ekibini 2-1 yenerek hanesine 3 puan yazdıran Fenerbahçe, tüm kulvarlarda 101 gole ulaştı.

Takımın Bosna Hersekli forveti Edin Dzeko, 20 golle gol yükünü çekerken, Michy Batshuayi 3 kulvarda toplam 14 gole imza attı. Sebastian Szymanski ile İrfan Can Kahveci 12’şer kez gol sevinci yaşarken, Dusan Tadic 11 golle katkı sağladı. Öte yandan Fenerbahçe’de 20 farklı futbolcu takımı adına gol kaydetti.

28 Oca 2024 - 21:26 İHA İstanbul- Spor

Mahreç  İha

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