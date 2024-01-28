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Şehit polis memuru Cengiz Parlak, son yolculuğuna uğurlandı

Sakarya'da trafik kazasında şehit olan polis memuru Cengiz Parlak'ın cenazesi, memleketi Amasya'nın Merzifon ilçesinde toprağa verildi.

28 Oca 2024 - 17:03 AA Amasya- Bölge Haberleri

Mahreç  Anadolu Ajansı

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