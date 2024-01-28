Brezilya'da 6,5 büyüklüğünde deprem

ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), 6,5 büyüklüğündeki depremin merkez üssünün eyalete bağlı Tarauaca bölgesinin 66 kilometre batısı olduğunu duyurdu.
Depremin yerin yaklaşık 609 kilometre altında meydana geldiği belirtildi.
Brezilya'nın Acre eyaletinde 6,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), 6,5 büyüklüğündeki depremin merkez üssünün eyalete bağlı Tarauaca bölgesinin 66 kilometre batısı olduğunu duyurdu.
Depremin yerin yaklaşık 609 kilometre altında meydana geldiği belirtildi.
28 Oca 2024 - 15:53 AA Ankara- Asayiş
Mahreç Anadolu Ajansı
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