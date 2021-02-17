Zülfü Ormanoğlu 62 yaşında

Zülfü Ormanoğlu 62 yaşındaElazığ'dan Mehmet Şerif ve Tahire Ormanoğlu ailesinin oğlu, Leyla Ormanoğlu'nun eşi, Kerem, Gamze, Şerif, Emre ve Yusuf Ormanoğlu kardeşlerin babası, Mehmet Özdemir'in kayınpederi, Elazığlılar Dernek Başkanı, EÜAŞ'dan emekli Zülfü Ormanoğlu vefat etmiştir.
Cenazesi 17 Şubat 2021 Çarşamba günü öğle namazından sonra Gariplik Camiinde cenaze namazı kılınarak Gariplik mezarlığına defnedilecektir.
Taziye için telefonlar:
0 545 978 84 84 oğlu Şerif
0 546 421 46 23 oğlu Kerem
0 543 533 00 98 oğlu Emre Ormanoğlu