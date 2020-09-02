Merhum Salih ve Nazmiye Dizman ailesinin oğlu; Halime ve İbrahim Dizman’ın ağabeyi, merhum köşker Veysel Karatekin’in damadı, emekli ebe Gülşah Dizman’ın eşi, Mimar Mühendis Gökhan ve Makina Mühendisi Cumhur Dizman’ın babaları, emekli Sümerbank bölge müdürü İbrahim, şeker fabrikasından emekli Mehmet Karatekin, Feriha, Fehime, Hatice kardeşlerin ağabeyi, İsa Çıngıl ve Faruk Güven’in eniştesi emekli milli eğitim müfettişi Zülfer Dizman kalp krizi sonucu vefat etmiştir.

Cenaze namazı 2 Eylül 2020 Çarşamba günü ikindi namazına müteakip Ulu Camii’nde kılınarak Gariplik Mezarlığına defnedilecektir.

Taziye için telefonlar:

0 543 656 29 47 kayınbiraderi Mehmet Karatekin

0 532 228 26 06 oğlu Gökhan Dizman

0 533 470 62 26 oğlu Cumhur Dizman