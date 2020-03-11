Nuri hocalar kabilesinden merhum Abdurrahman ve Fatma Yüce’nin kızı, merhum Molla Veli Yüce’nin eşi, Şadi, Yusuf, Fikriye, Servet ve Berrin kardeşlerin anneleri, Kenan Uğur ve Metin Cengizler’in kayınvalidesi, merhum Topal Yusuf, Ahmet, Talip ve Hamza Yüce kardeşlerin ablaları Zöhre yüce vefat etmiştir.

Cenazesi 11 Mart Çarşamba günü ikindi namazına müteakip Ulu Camii’nde kılınarak Gariplik Mezarlığı’na defnedilecektir.

Kur’an-ı Kerim’i belediye binası arkası kendi hanesinde okunacaktır.

Taziye için telefon:

0 546 594 46 35 oğlu Yusuf