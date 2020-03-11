banner136
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Zöhre Yüce

Zöhre Yüce
Balik Dunyasi Reklam
banner43

Nuri hocalar kabilesinden merhum Abdurrahman ve Fatma Yüce’nin kızı, merhum Molla Veli Yüce’nin eşi, Şadi, Yusuf, Fikriye, Servet ve Berrin kardeşlerin anneleri, Kenan Uğur ve Metin Cengizler’in kayınvalidesi, merhum Topal Yusuf, Ahmet, Talip ve Hamza Yüce kardeşlerin ablaları Zöhre yüce vefat etmiştir.
Cenazesi 11 Mart Çarşamba günü ikindi namazına müteakip Ulu Camii’nde kılınarak Gariplik Mezarlığı’na defnedilecektir.
Kur’an-ı Kerim’i belediye binası arkası kendi hanesinde okunacaktır.
Taziye için telefon:
0 546 594 46 35 oğlu Yusuf


Yerel Manşetler
İlgili Galeriler
Elbistan, tarihi organizeye ev sahipliği yaptı Elbistan, tarihi organizeye ev sahipliği yaptı
Donatır Mobilya’dan hediye yağmuru Donatır Mobilya’dan hediye yağmuru
Otomobilde yanarak can verdiler Otomobilde yanarak can verdiler
Anahtar Kelimeler:
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Avatar
İbrahim Gövcecik 3 saat önce

Merhume'ye Allah'dan rahmet, kederli ailesine ve kardeşim Hamza'ya başsağlığı ve sabırlar dilerim. Mekanı cennet olsun. İbrahim Gövcecik, Hollanda

Cevapla
Beğenmedim! (0)
Avatar
Mustafa yüce 3 saat önce

ALLAH rahmet eylesin mekanı cennet

Cevapla
Beğenmedim! (0)
Avatar
Ali YÜCE 3 saat önce

Başta Nuri hocalar olmak üzere. Ailesi ve akrabalarının başı sağolsun

Cevapla
Beğenmedim! (0)
Avatar
Şait anteplioglu 2 saat önce

Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun

Cevapla
Beğenmedim! (0)
Avatar
Adem kanci 2 saat önce

Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun

Cevapla
Beğenmedim! (0)
Avatar
Hamza ve gönülTopsakal 2 saat önce

Merhum zöhre ablaya Allahdan rahmet evlatlarına kardeşlerine damatlarına ve sevenlerine arkadaşımız hamza yüce nezdinde baş sağlığı dileriz merhumun toprağı bol mekanı cennet olur inşAllah

Cevapla
Beğenmedim! (0)
Avatar
İbrâhim BAYDEMİR 2 saat önce

ALLAH (C.C) RAHMET EYLEYİP
CENNETİYLE CEMÂLİYLE MÜŞERREF EYLESİN.
YAKINLARINA SABR-I CEMİL İHSAN EYLESİN.
ÂMİN.

Cevapla
Beğenmedim! (0)