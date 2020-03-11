Nuri hocalar kabilesinden merhum Abdurrahman ve Fatma Yüce’nin kızı, merhum Molla Veli Yüce’nin eşi, Şadi, Yusuf, Fikriye, Servet ve Berrin kardeşlerin anneleri, Kenan Uğur ve Metin Cengizler’in kayınvalidesi, merhum Topal Yusuf, Ahmet, Talip ve Hamza Yüce kardeşlerin ablaları Zöhre yüce vefat etmiştir.
Cenazesi 11 Mart Çarşamba günü ikindi namazına müteakip Ulu Camii’nde kılınarak Gariplik Mezarlığı’na defnedilecektir.
Kur’an-ı Kerim’i belediye binası arkası kendi hanesinde okunacaktır.
Taziye için telefon:
0 546 594 46 35 oğlu Yusuf
Zöhre Yüce
11 Mart 2020 Çarşamba 13:12
Nuri hocalar kabilesinden merhum Abdurrahman ve Fatma Yüce’nin kızı, merhum Molla Veli Yüce’nin eşi, Şadi, Yusuf, Fikriye, Servet ve Berrin kardeşlerin anneleri, Kenan Uğur ve Metin Cengizler’in kayınvalidesi, merhum Topal Yusuf, Ahmet, Talip ve Hamza Yüce kardeşlerin ablaları Zöhre yüce vefat etmiştir.
ALLAH rahmet eylesin mekanı cennet
Başta Nuri hocalar olmak üzere. Ailesi ve akrabalarının başı sağolsun
Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun
Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun
Merhum zöhre ablaya Allahdan rahmet evlatlarına kardeşlerine damatlarına ve sevenlerine arkadaşımız hamza yüce nezdinde baş sağlığı dileriz merhumun toprağı bol mekanı cennet olur inşAllah
ALLAH (C.C) RAHMET EYLEYİP
CENNETİYLE CEMÂLİYLE MÜŞERREF EYLESİN.
YAKINLARINA SABR-I CEMİL İHSAN EYLESİN.
ÂMİN.
Merhume'ye Allah'dan rahmet, kederli ailesine ve kardeşim Hamza'ya başsağlığı ve sabırlar dilerim. Mekanı cennet olsun. İbrahim Gövcecik, Hollanda