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Zöhre Polat 89 yaşında

Zöhre Polat 89 yaşında

Zöhre Polat 89 yaşında
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Akveren Mahallesinden Mehmet Polat'ın eşi, Süleyman ve Fatma Dal ailesinin kızı, Galerici esnaflarından Ünal , Hacı , TKİ emekli Yunus Polat, Bünyamin, Hakan, Hülya, Nermin, merhum Hüseyin Polat Kardeşlerin annesi, Zöhre Polat 25 temmuz 2019 perşembe günü vefat etmiştir.
Kuran-ı Kerimi Battalgazi Mahallesi, Tepebaşı Caddesi, Kız yurdu yanında kendi hanesinde okunmaktadır.
Taziye için telefonlar
0542 402 59 04 oğlu Ünal
0532 159 10 20 oğlu Hacı

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Hüseyin önat 1 ay önce

Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun. Sevdiklerine sabırlar diliyorum. Başınız sağolsun

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Aydemir ÜNLÜ (Denizli) 1 ay önce

Allah Rahmet Eylesin Mekanı Cennet Olur. Ailesine Cenabı Mevlam Sabırlar İhsan Eylesin Başınız Sağ Olsun.

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Sait anteplioglu 1 ay önce

Allah rahmet eylesin

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Mesut Köprübaşı 1 ay önce

Zöhre Hanima Allah'tan Rahmet Evlatlarina Yakinlarina Başsağlığı dilerim.

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Bahittin Saykın ALMANYA 1 ay önce

Merhumeye Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı dilerim. Mekanı cennet olsun.

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Hacer 4 hafta önce

Allah rahmet eylesin Zühre teyzeyi

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Sabit Yinanç 4 hafta önce

Allah rahmet eylesin mekânı cennet olsun inşAllah

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Adem kanci 4 hafta önce

Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun

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