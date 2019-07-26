Zöhre Polat 89 yaşında

Akveren Mahallesinden Mehmet Polat'ın eşi, Süleyman ve Fatma Dal ailesinin kızı, Galerici esnaflarından Ünal , Hacı , TKİ emekli Yunus Polat, Bünyamin, Hakan, Hülya, Nermin, merhum Hüseyin Polat Kardeşlerin annesi, Zöhre Polat 25 temmuz 2019 perşembe günü vefat etmiştir.
Kuran-ı Kerimi Battalgazi Mahallesi, Tepebaşı Caddesi, Kız yurdu yanında kendi hanesinde okunmaktadır.
Taziye için telefonlar
0542 402 59 04 oğlu Ünal
0532 159 10 20 oğlu Hacı
Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun. Sevdiklerine sabırlar diliyorum. Başınız sağolsun