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Zöhre Eldek 80 yaşında

Zöhre Eldek 80 yaşında
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Doğan Mahallesi’nden merhum Hüseyin (muhacir) Eldek’in hanımı, İsmail, Kadir, Fevzi, Ahmet ve merhum Abdullah Eldek kardeşlerin annesi Zöhre Eldek vefat etmiştir. Cenazesi, 28 Ekim Çarşamba günü öğle namazına müteakiben Doğan Mahallesi yeni camiinde kılınacak cenaze namazı ile defnedilecektir. Kur’an-ı Kerim’i, Battalgazi Mahallesi Barbaros Caddesi Gazi Apartmanı kendi hanesinde okunacaktır. 
Taziye için telefonlar: 
0536 676 9882 oğlu Kadir
0535 609 9273 oğlu İsmail
0553 669 8381 oğlu Ahmet.


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