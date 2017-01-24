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Zöhre Çetin 75 yaşında

Karahöyük mahallesinden merhum Mehmet-Fadime Erdoğan ailesinin kızı

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Zöhre Çetin 75 yaşında

            Karahöyük mahallesinden merhum Mehmet-Fadime Erdoğan ailesinin kızı, Çoğulhan mahallesinden merhum Yusuf Çetin’in eşi, merhum Hacı Şerif, merhum Hakkı, Ömer Erdoğan, merhume Fadime Zincirkıran ve merhume Döndü Demir kardeşlerin kardeşi, merhume Nezahat, Döne, Ümmühani, Fadime, Çocuk Hastanesi personeli İsmail Çetin, Belediye personeli Ahmet Çetin, Hatice ve Gülsüm kardeşlerin annesi, Memiş Kiremit, Kullar İmam Hatip Ortaokulu Müdürü Eyüp Erdoğan, Şaban Toprak, Hacı Aslan, Mersin Erdemli’de Öğretmen İbrahim Yıldırım ve Cemil Akkoç bacanakların kayınvalidesi, Zöhre Çetin, 24 Ocak 2017 tarihinde vefat etmiştir.

            Cenazesi bugün öğle namazından sonra Hocazade Camiinde alınarak Hocazade Mezarlığına defnedilecektir.

            Kur’an’ı Cumhuriyet Mah. Ensar Sk. kendi hanesinde okunmaktadır.

            Taziye için telefonlar:

            0 545 966 53 00 oğlu İsmail,

            0 532 562 16 46 oğlu Ahmet,

            0 544 297 45 42 eniştesi Eyüp,

            0 532 282 33 84 eniştesi İbrahim.

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