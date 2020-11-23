Güneşli mahallesinden merhum Bekir ve Fadime Doğan’ın kızı, Hüseyin Erdoğan’ın eşi, Özgür, Fatih, Mehmet, çarşı esnaflarından Adil, Fethi Erdoğan’ın anneleri, Yemliha Doğan’ın kardeşi Elektronikçi Hacı Doğan’ın halası, Cevdet ve Arap Pıçak’ın yengeleri, Zilfi Erdoğan vefat etmiştir. Cenazesi öğle namazına müteakip Ulu caminde kılınarak gariplik mezarlığına defnedilecektir. Kur'an-ı Kerim'i Orhangazi mahallesi Eldelek caddesi kendi hanesinde okunacaktır.
Taziye Telefonu 0 545 674 73 73 Oğlu Adil Erdoğan
Zilfi Erdoğan
23 Kasım 2020 Pazartesi 10:34
Güneşli mahallesinden merhum Bekir ve Fadime Doğan’ın kızı, Hüseyin Erdoğan’ın eşi, Özgür, Fatih, Mehmet, çarşı esnaflarından Adil, Fethi Erdoğan’ın anneleri, Yemliha Doğan’ın kardeşi Elektronikçi Hacı Doğan’ın halası, Cevdet ve Arap Pıçak’ın yengeleri, Zilfi Erdoğan vefat etmiştir. Cenazesi öğle namazına müteakip Ulu caminde kılınarak gariplik mezarlığına defnedilecektir. Kur'an-ı Kerim'i Orhangazi mahallesi Eldelek caddesi kendi hanesinde okunacaktır.
Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun inşAllah
Allah rahmet eylesin mekani cennet olsun inş âmin başınız sağolsun
Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun başınız sağolsun