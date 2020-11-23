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Zilfi Erdoğan

Zilfi Erdoğan
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Güneşli mahallesinden merhum Bekir ve Fadime Doğan’ın kızı, Hüseyin Erdoğan’ın eşi, Özgür, Fatih, Mehmet, çarşı esnaflarından Adil, Fethi Erdoğan’ın anneleri, Yemliha Doğan’ın kardeşi Elektronikçi Hacı Doğan’ın halası, Cevdet ve Arap Pıçak’ın yengeleri, Zilfi Erdoğan vefat etmiştir. Cenazesi öğle namazına müteakip Ulu caminde kılınarak gariplik mezarlığına defnedilecektir. Kur'an-ı Kerim'i  Orhangazi mahallesi Eldelek caddesi kendi hanesinde okunacaktır.
Taziye Telefonu 0 545 674 73 73 Oğlu Adil Erdoğan


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Zilfi Erdoğan
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Sait anteplioglu 12 saat önce

Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun başınız sağolsun

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Yılmaz kalkan 12 saat önce

Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun inşAllah

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Osman EFEOGLU 11 saat önce

Allah rahmet eylesin mekani cennet olsun inş âmin başınız sağolsun

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