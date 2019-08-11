Karahüyük mahallesinden, merhum Ali Erbilen'in kızı, merhum Mehmet Yıldırım'ın eşi, Safiye Yılmaz, Habibe Erden ve Ali Erbilen kardeşlerinin kardeşi, Suna Yıldırım'ın annesi, Ramazan Yıldırım'ın kayınvalidesi Zeynep Yıldırım vefat etmiştir. Cenazesi 11 Ağustos Pazar günü ikindi namazına müteakip Karahüyük Camisi'nde kılınarak Karahüyük mahallesinde defnedilecektir. Kur'an Kerim'i kendi hanesinde okutulacaktır.
Taziye;
Ali ERBİLEN: 0544 813 1346
Ramazan YILDIRIM:0543 764 1695
Zeynep Yıldırım 80 yaşında;
Zeynep Yıldırım 80 yaşında;
11 Ağustos 2019 Pazar 10:34
Karahüyük mahallesinden, merhum Ali Erbilen'in kızı, merhum Mehmet Yıldırım'ın eşi, Safiye Yılmaz, Habibe Erden ve Ali Erbilen kardeşlerinin kardeşi, Suna Yıldırım'ın annesi, Ramazan Yıldırım'ın kayınvalidesi Zeynep Yıldırım vefat etmiştir. Cenazesi 11 Ağustos Pazar günü ikindi namazına müteakip Karahüyük Camisi'nde kılınarak Karahüyük mahallesinde defnedilecektir. Kur'an Kerim'i kendi hanesinde okutulacaktır.
Merhumeye Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı dikerim. Mekanı cennet olsun.
Allah rahmet eylesin
Allah rahmet eylesin mekānı cennet olsun.
Merhumeye Allah rahmet etsin,mekaı cennet olsun
Allah gani gani rahmet eylesin mekanı cennet olsun.
Bizler incimedik Rabbim de inşAllah o güzel insanı incitmez.
Başta kızı ve kardeşleri ile tüm yakınlarına sabır ve başsağlığı dilerim.
Allah gani gani rahmet eylesin mekanı cennet olsun inşAllah.
Bizler incimedik inşAllah.Rabbimde onu incitmez.
Başta kızı, kardeşleri olmak üzere tüm yakınlarına ve sevenlerine sabır ve başsağlığı dilerim.
Merhumeye Allah'tan Rahmet, yakınlarına ve tüm sevenlerine başsağlığı dilerim.Mekanı Cennet olsun.Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü-sakarya
Allah rahmet eylesin. Mekanın cennet olsun hala.