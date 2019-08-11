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Zeynep Yıldırım 80 yaşında;

Zeynep Yıldırım 80 yaşında;

Zeynep Yıldırım 80 yaşında;
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 Karahüyük mahallesinden, merhum Ali Erbilen'in kızı, merhum Mehmet Yıldırım'ın eşi, Safiye Yılmaz, Habibe Erden ve Ali Erbilen kardeşlerinin kardeşi, Suna Yıldırım'ın annesi, Ramazan Yıldırım'ın kayınvalidesi Zeynep Yıldırım vefat etmiştir. Cenazesi 11 Ağustos Pazar günü ikindi namazına müteakip Karahüyük Camisi'nde kılınarak Karahüyük mahallesinde defnedilecektir. Kur'an Kerim'i kendi hanesinde okutulacaktır.
Taziye;
Ali ERBİLEN: 0544 813 1346
Ramazan YILDIRIM:0543 764 1695


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Zeynep Yıldırım 80 Yaşında;
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M. Hanta 2 hafta önce

Allah rahmet eylesin. Mekanın cennet olsun hala.

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Bahittin Saykın ALMANYA 2 hafta önce

Merhumeye Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı dikerim. Mekanı cennet olsun.

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Sait Anteplioğlu 2 hafta önce

Allah rahmet eylesin

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Çetin Saykın Almanya 2 hafta önce

Allah rahmet eylesin mekānı cennet olsun.

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Müslüm ARSLAN Elbistan 1 hafta önce

Merhumeye Allah rahmet etsin,mekaı cennet olsun

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Mehmet GÖZÜKARA (Mersin) 1 hafta önce

Allah gani gani rahmet eylesin mekanı cennet olsun.
Bizler incimedik Rabbim de inşAllah o güzel insanı incitmez.
Başta kızı ve kardeşleri ile tüm yakınlarına sabır ve başsağlığı dilerim.

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Mehmet GÖZÜKARA (Mersin) 1 hafta önce

Allah gani gani rahmet eylesin mekanı cennet olsun inşAllah.
Bizler incimedik inşAllah.Rabbimde onu incitmez.
Başta kızı, kardeşleri olmak üzere tüm yakınlarına ve sevenlerine sabır ve başsağlığı dilerim.

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Hacı Durdu CEHİZ 1 hafta önce

Merhumeye Allah'tan Rahmet, yakınlarına ve tüm sevenlerine başsağlığı dilerim.Mekanı Cennet olsun.Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü-sakarya

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