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Zeynep Yazıcıoğlu 96 yaşında

Zeynep Yazıcıoğlu 96 yaşında
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Zeynep Yazıcıoğlu 96 yaşında 

Darende Şeğul Mahallesinden olup Elbistan’da ikamet eden Merhum Kamber Yazıcıoğlu’nun eşi, Mustafa Özçelik’in kızı, Durdu, Ömer, Orhan, İhsan ve İrfan Yazıcıoğlu ile Fadime İnan Kardeşlerin annesi, Muharrem İnan’ın kayınvalidesi Zeynep Yazıcıoğlu vefat etmiştir. 

Cenazesi 18 Nisan 2021 Pazar günü öğle namazından sonra Hocazade camiinde cenaze namazı kılınarak Hocazade mezarlığına defnedilecektir. 

Taziye için telefonlar 

0539 231 96 00 oğlu Durdu 

0544 784 64 05 oğlu Ömer 

0533 765 01 66 oğlu Orhan 

0530 419 30 19 oğlu İhsan 

0530 123 34 44 Oğlu İrfan Yazıcıoğlu

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