Zeynep Yazıcıoğlu 96 yaşında
Darende Şeğul Mahallesinden olup Elbistan’da ikamet eden Merhum Kamber Yazıcıoğlu’nun eşi, Mustafa Özçelik’in kızı, Durdu, Ömer, Orhan, İhsan ve İrfan Yazıcıoğlu ile Fadime İnan Kardeşlerin annesi, Muharrem İnan’ın kayınvalidesi Zeynep Yazıcıoğlu vefat etmiştir.
Cenazesi 18 Nisan 2021 Pazar günü öğle namazından sonra Hocazade camiinde cenaze namazı kılınarak Hocazade mezarlığına defnedilecektir.
Taziye için telefonlar
0539 231 96 00 oğlu Durdu
0544 784 64 05 oğlu Ömer
0533 765 01 66 oğlu Orhan
0530 419 30 19 oğlu İhsan
0530 123 34 44 Oğlu İrfan Yazıcıoğlu