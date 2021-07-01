Zeynep Türkücü 86 yaşında
Yapraklı (Burtu) Mahallesinden Derdiçok olarak bilinen Merhum Ömer Ali Türkücü'nün eşi, Ayşe, Gülseren, Hatice, Emine, Ömer ve Şeref Türkücü ve Nabi Samancı'nın anneleri, DEVA Partisi Elbistan İlçe Başkanı Av. Muhammed Şahin'in anneannesi, Zeynep Türkücü vefat etmiştir. Cenazesi 30 Haziran günü defnedilmiştir.
Kur'an-ı Kerim'i Yapraklı Mahallesi kendi hanesinde okunmaktadır. Mevlid-i Şerif’i 2 Temmuz 2021 Cuma yapılacaktır.
Taziye için telefon:
0 537 211 67 90 oğlu Şeref Türkücü
0 546 211 06 54 oğlu Ömer Türkücü