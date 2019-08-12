Zeynep Sırtlan 82 yaşında
Zeynep Sırtlan 82 yaşında
12 Ağustos 2019 Pazartesi 12:05
Rabbim rahmeti ile muamele etsin inşAllah. Nur içinde yatsın. Sevdiklerine sabırlar diliyorum. Başınız sağolsun
Merhumeye Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı dikerim. Mekanı cennet olsun.
Allah rahmet eylesin
Allah rahmet eylesin mekānı cennet olsun.
ALLAH RAHMET EYLESİN MEKANI CENNET OLSUN ADNAN GÖNÇ
Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun yakınlarının başı sagolsun
Allah rahmet etsin
Allah rahmete eylesin mekan cennet olusun sevenerin bassaogulsun