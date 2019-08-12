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Zeynep Sırtlan 82 yaşında

Zeynep Sırtlan 82 yaşında

Zeynep Sırtlan 82 yaşında
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Elbistan’da Aile Hekimi Abdullah Sırtlan, imam Musa, Mehmet, Fatma, Meryem, Güler, Emin’e ve küçük Fatma kardeşlerin anneleri,
Gaziantep Şehit Kamil ilçesinden Hasan Sırtlan’ın eşi Mustafa Oğuz’un kızı, Zeynep Sırtlan 9 Ağustos 2019 günü vefat etmiştir.
Kur'an’ı Kerim’i Gaziantep Şehit Kamil Şirinevler mahallesi Selahattin Eyyüb taziye evinde okunmaktadır.
Taziye telefon: 0505 469 7427 oğlu abdullah

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Rüsdem Demireğen 2 hafta önce

Allah rahmete eylesin mekan cennet olusun sevenerin bassaogulsun

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Hüseyin önat 2 hafta önce

Rabbim rahmeti ile muamele etsin inşAllah. Nur içinde yatsın. Sevdiklerine sabırlar diliyorum. Başınız sağolsun

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Bahittin Saykın ALMANYA 2 hafta önce

Merhumeye Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı dikerim. Mekanı cennet olsun.

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Sait Anteplioğlu 2 hafta önce

Allah rahmet eylesin

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Çetin Saykın Almanya 2 hafta önce

Allah rahmet eylesin mekānı cennet olsun.

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ADNAN GÖNÇ 1 hafta önce

ALLAH RAHMET EYLESİN MEKANI CENNET OLSUN ADNAN GÖNÇ

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Kerem koçkat 1 hafta önce

Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun yakınlarının başı sagolsun

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Cesur çakır 1 hafta önce

Allah rahmet etsin

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