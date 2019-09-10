Zeynep Özdemir 37 yaşında

Aslen Elbistan’a bağlı Doğan Mahallesi’nden Ali Osman ve Hatice Yalçın ailesinin kızı, Şahin Özdemir’in eşi, Ali, Hikmet ve Murat Yalçın kardeşlerin kız kardeşi, Aladdin, Recep, Salim ve Yusuf Ceran ile Mehmet Ceran’ın (jet) yeğeni, 4 çocuk annesi Zeynep Özdemir, elim bir kaza sonucu hayatını kaybetmiştir. Cenazesi, 11 Eylül Çarşamba günü öğle namazına müteakip Doğan Mahallesi’nde namazı kılınarak mahalle mezarlığına defnedilecektir. Kur’an-ı Kerim’i, Doğan Mahallesi’nde ağabeyi Ali Yalçın’ın evinde okunacaktır.

Taziye için telefon:

0541 344 8686 dayısı Mehmet Ceran