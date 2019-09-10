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Zeynep Özdemir 37 yaşında

Zeynep Özdemir 37 yaşında

Zeynep Özdemir 37 yaşında
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Aslen Elbistan’a bağlı Doğan Mahallesi’nden Ali Osman ve Hatice Yalçın ailesinin kızı, Şahin Özdemir’in eşi, Ali, Hikmet ve Murat Yalçın kardeşlerin kız kardeşi, Aladdin, Recep, Salim ve Yusuf Ceran ile Mehmet Ceran’ın (jet) yeğeni, 4 çocuk annesi Zeynep Özdemir, elim bir kaza sonucu hayatını kaybetmiştir. Cenazesi, 11 Eylül Çarşamba günü öğle namazına müteakip Doğan Mahallesi’nde namazı kılınarak mahalle mezarlığına defnedilecektir. Kur’an-ı Kerim’i, Doğan Mahallesi’nde ağabeyi Ali Yalçın’ın evinde okunacaktır.

 

Taziye için telefon:

 

0541 344 8686 dayısı Mehmet Ceran


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Hüseyin Gök. 5 saat önce

Allahım Rahmet Eylesin Mekanı Cennet olsun Ailesine sabırlar Versin Amin

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Ali Akarsu 5 saat önce

Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun Ailesine sabırlar dilerim

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