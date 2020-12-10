Zeynep Köseoğlu 60 yaşında,
Alembey mahallesinden İsmet Köseoğlu'nun eşi, Elbistan'dan merhum Hacı Osman ve Fadime Sarıkaya ailesinin kızı, merhum Emine Uncu, Muhlise Çiçek, Hasan Sarıkaya, Fadime Sarıkaya, Gülşen, merhum Aladeli Mehmet Ali Sarıkaya kardeşlerin kardeşi, Veysel, Esvet ve Sibel kardeşlerin annesi, Çerkez Mehmet Kaya ve Muharrem Alperen bacanakların kayınvalidesi, Zeynep Ķöseoğlu 10 Aralık 2020 Perşembe günü vefat etmiştir.
Cenazesi 11 Aralık 2020 Cuma günü Cuma namazına müteakip Gariplik mezarlığına defnedilecektir.
Taziye için telefonlar.
0 546 527 69 02 eşi İsmet
0 545 429 49 72 oğlu Veysel