Zeynep Gül 16 yaşında

Elbistan Kümbet mahallesinden Mustafa ve Zübeyde Gül ailesinin kızı, Hüseyin, Hasan, Hanefi, Menderes ve Ejder Gül kardeşlerin yeğeni, Ahmet ve Özlem Gül kardeşlerin kardeşi, Zeynep Gül, muzdarip bulunduğu hastalığa yenik düşerek tedavi görmekte olduğu Kahramanmaraş’ta 2 Aralık 2016 Cuma günü vefat etmiştir.
Cenazesi 3 Aralık 2016 Cumartesi günü Elbistan'a getirilerek cenaze namazına müteakip aile kabristanına defnedilecektir.
Kur’an-ı Kerim'i Kümbet Mahallesi Leylak Sokak No: 5’te okunacaktır.
Merhuma Allahtan Rahmet Ailesine Baş Sağlığı Dilerim Mekanı Cennet Olsun...!!!