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Zeynep Gül 16 yaşında

Elbistan Kümbet mahallesinden Mustafa ve Zübeyde Gül ailesinin kızı

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Zeynep Gül 16 yaşında

Elbistan Kümbet mahallesinden Mustafa ve Zübeyde Gül ailesinin kızı,  Hüseyin, Hasan, Hanefi, Menderes ve Ejder Gül kardeşlerin yeğeni,  Ahmet ve Özlem Gül kardeşlerin kardeşi, Zeynep Gül, muzdarip bulunduğu hastalığa yenik düşerek tedavi görmekte olduğu Kahramanmaraş’ta 2 Aralık 2016 Cuma günü vefat etmiştir.

Cenazesi 3 Aralık 2016 Cumartesi günü Elbistan'a getirilerek cenaze namazına müteakip aile kabristanına defnedilecektir.

Kur’an-ı Kerim'i Kümbet Mahallesi Leylak Sokak No: 5’te okunacaktır.

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elif liva 3 hafta önce

Merhuma Allahtan Rahmet Ailesine Baş Sağlığı Dilerim Mekanı Cennet Olsun...!!!

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Mehmet 3 hafta önce

Allah rahmet eylesin

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MEHMET GÜNEŞ[tedaş] 3 hafta önce

MERHUME ZEYNEP GÜL KIZIMIZA CENABI ALLAHTAN RAHMET KEDERLİ AİLESİNE SEVENLERİNE TÜM EŞ DOST VE HISIM AKRABALARINA BAŞ SAĞLIĞI DİLERİM MEKANI CENNET OLSUN.

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mevlüt akın 3 hafta önce

ALLAH rahmet eylesin

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Arif 3 hafta önce

Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun kalanlarina sabir versin amin

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Birol yeşilduman 3 hafta önce

Merhume Allahdan Rahmet Ailesine Baş Saglıgı Dilerim Mekanı Cennet olsun Amin

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Hüseyin 3 hafta önce

Akrabam olur rahmetli Rabbim mekanını cennet etsin ve rahmetini üzerinden esirgemesin. NUR İÇİNDE YAT

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Ömer Kanmaz 3 hafta önce

Merhumeye Allahda Rahmed Ailesine Sabırlar dilerim
ELBİSTAN

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