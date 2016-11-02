Zeynel Bozkuş 57 yaşında

Gürünlüler kabilesinden merhum Mustafa ve merhume Zekiye Bozkuş ailesinin oğlu, merhum Mevlüt ve Zekeriya Bozkuş kardeşlerin yeğeni, Hasan, Çetin ve Orhan Bozkuş kardeşlerin kardeşi, Murat, Remzi, Ömer ve İsmail Bozkuş'un amcası oğlu, Mehmet Emin Şimşek, Yaşar Sarıkaya ve Bayram Karakaş'ın dayısı oğlu, Emir, Gülay, Zekiye, Melek, Hasret ve Dilek Bozkuş kardeşlerin babası, (Çirkin Kral) namı ile anılan Zeynel Bozkuş, 2 Kasım 2016 günü vefat etmiştir.

Kur’an-ı Kerim’i Kümbet Mahallesi Hacı Esat Efendi Caddesi eski Ulvi Özsoy Diyaliz merkezi yanı (Bostancı Fırını yanı) kendi hanesinde okunmaktadır.

Taziye için telefonlar: 0 532 695 46 90 kardeşi Orhan, 0 541 292 20 37 kardeşi Hasan.