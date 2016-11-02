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Zeynel Bozkuş 57 yaşında

Gürünlüler kabilesinden merhum Mustafa ve merhume Zekiye Bozkuş ailesinin oğlu,

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Zeynel Bozkuş 57 yaşında

Gürünlüler kabilesinden merhum Mustafa ve merhume Zekiye Bozkuş ailesinin oğlu,  merhum Mevlüt ve Zekeriya Bozkuş kardeşlerin yeğeni, Hasan, Çetin ve Orhan Bozkuş kardeşlerin kardeşi,  Murat, Remzi, Ömer ve İsmail Bozkuş'un amcası oğlu,  Mehmet Emin Şimşek, Yaşar Sarıkaya ve Bayram Karakaş'ın dayısı oğlu, Emir, Gülay, Zekiye, Melek, Hasret ve Dilek Bozkuş kardeşlerin babası, (Çirkin Kral) namı ile anılan Zeynel Bozkuş, 2 Kasım 2016 günü vefat etmiştir.

Kur’an-ı Kerim’i Kümbet Mahallesi Hacı Esat Efendi Caddesi eski Ulvi Özsoy Diyaliz merkezi yanı (Bostancı Fırını yanı) kendi hanesinde okunmaktadır.

Taziye için telefonlar: 0 532 695 46 90 kardeşi Orhan, 0 541 292 20 37 kardeşi Hasan.

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Cemgil uluer 2 ay önce

YIldizlar yoldasin olsun,isiklar ocinde yat bibioglu.

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Aykut bozkuş 2 ay önce

Allah rahmet eylesin Emmim babam Ata'm kanım.Mustafa ile cennette buluşursun inşAllah.
Çirkin Kral

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bekir 2 ay önce

Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun

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Abdullah cakmak 2 ay önce

Sevgili zeynel abi mekanin cennet olsun ..topragin bol olsun..Allah ailesine sabirlar versin...

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Mehmet ŞERAN 2 ay önce

Komşum, mahalle arkadaşımın vefatını derin üzüntü içinde örgendim.Merhuma Allah'tan rahmet, ailesi ve yakınlarına başsağlığı dilerim.

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MEHMET GÜNEŞ[tedaş] 2 ay önce

MERHUM ZEYNEL BOZKUŞ EFENDİYE CENABI ALLAHTAN RAHMET KEDERLİ AİLESİNE SEVENLERİNE TÜM HISIM VE AKRABALARINA BAŞ SAĞLIĞI DİLERİM.MEKANI CENNET OLSUN.

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mevlüt akın 2 ay önce

ALLAH rahmet eylesin

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Faruk ÜNAL 2 ay önce

Elbistan'da Muhasebecilik yaptığımız yıllarda Kamyoncular kooperatifi başkanı olarak Tüp bayiliği yaptığımız yıllarda da Tepebaşında Bakkallık yapan merhum Gürünlü Mustafa Abi ile Merhume Zekiye Ablamızın oğlu olarak da tanıdığımız Zeynel Abimize Yüce Allah'tan rahmet, Başta çocukları olmak üzere kardeşleri Çetin, Orhan ve Hasan Bozkuş'a sabır, başsağlığı ve metanetler diliyorum. Zeynel Abinin Mekanı cennet, Melekler yoldaşı kainatın efendisi komşusu olsun. Faruk ÜNAL-BURSA

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