Zeyneb Bildiren 79 yaşında

Hasankendi Mahallesinden merhum Hasan - Münevver Cırık ailesinin kızı, Ağlıca Mahallesinden Mıstık Bildiren’in eşi, Bahittin, Yunus, Ali, Mevlüt, Elmas ve merhum Mehmet Bildiren’in annesi, emekli Öğretmen Mehmet Bozdoğan’ın dayısının hanımı, Doktor Ali Rıza, emekli Öğretmen Mehmet Cırık, Şükriye Toktay ve Hacı, Ayşe Akar’ın ablası, Zeyneb Bildiren, 14 Şubat 2017 Salı günü vefat etmiştir.
Cenazesi 15 Şubat 2017 Çarşamba günü öğle namazına mütakiben Ağlıca Mahallesinde defnedilecektir.
Kur’an’ı Ağlıca Mahallesinde kendi hanesinde okunacaktır.
Taziye için telefon:
0 543 604 11 29 oğlu Mevlüt,
0 543 869 79 32 oğlu Ali,
0 536 213 08 40 oğlu Yasin,
0 545 335 10 41 kardeşi Mehmet Cırık.