Çatova Mahallesi’nden Ali Işık'ın eşi, EÜAŞ’tan emekli Hüseyin ve sanayi esnafından Yunus Işık, Meliha, Semaha, Hatice, Emine ve Gülşen kardeşlerin annesi, İsmail Karpınar, İsmail Erdoğan, Hacı Yalçınöz, Mevlüt Bilge ve merhum İzzet Karpınar bacanakların kayınvalidesi Zeycan Işık vefat etmiştir. Cenazesi, 24 Kasım Pazar günü Çatova Mahallesi’nde defnedilmiştir. Kur’an-ı Kerim’i, Çatova Mahallesi’nde kendi hanesinde okunmaktadır.

Taziye için telefonlar:

0544 825 5540 Hüseyin Işık

0532 641 3562 Yunus Işık

0535 544 2197 Hacı Yalçınöz