Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Zeliha Deveci 74 yaşında

Zeliha Deveci 74 yaşında

PTT’den emekli Merhum Durmuş Deveci’nin eşi, Telekom’dan emekli Abdullah, Gönül, Ayşe, İbrahim ve Merhum Murat Deveci’nin anneleri, Ergün Sığırtmaç ve Tahsin Çiçek’in kayınvalideleri Zeliha Deveci 10 Kasım 2019 tarihinde vefat etmiştir.

Cenazesi 11 Kasım 2019 Pazartesi günü öğle namazını müteakiben Ulu Camii’nden kaldırılarak Gariplik Mezarlığı’na defnedilecektir.

Kur’an-ı ve taziyesi Cumhuriyet Mah. Odacıoğlu Sok. Baran City A Blok’ta kendi hanesinde okunacaktır.

Taziye için telefonlar

0 544 264 22 28 oğlu Abdullah DEVECİ

0 544 277 22 09 oğlu İbrahim DEVECİ


Yerel Manşetler
İlgili Galeriler
Elbistan, tarihi organizeye ev sahipliği yaptı Elbistan, tarihi organizeye ev sahipliği yaptı
Donatır Mobilya’dan hediye yağmuru Donatır Mobilya’dan hediye yağmuru
Otomobilde yanarak can verdiler Otomobilde yanarak can verdiler
Anahtar Kelimeler:
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.