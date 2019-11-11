Zeliha Deveci 74 yaşında

PTT’den emekli Merhum Durmuş Deveci’nin eşi, Telekom’dan emekli Abdullah, Gönül, Ayşe, İbrahim ve Merhum Murat Deveci’nin anneleri, Ergün Sığırtmaç ve Tahsin Çiçek’in kayınvalideleri Zeliha Deveci 10 Kasım 2019 tarihinde vefat etmiştir.
Cenazesi 11 Kasım 2019 Pazartesi günü öğle namazını müteakiben Ulu Camii’nden kaldırılarak Gariplik Mezarlığı’na defnedilecektir.
Kur’an-ı ve taziyesi Cumhuriyet Mah. Odacıoğlu Sok. Baran City A Blok’ta kendi hanesinde okunacaktır.
Taziye için telefonlar
0 544 264 22 28 oğlu Abdullah DEVECİ
0 544 277 22 09 oğlu İbrahim DEVECİ